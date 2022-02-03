«Недостаточно заинтересованных лиц». В команде Усика объяснили, почему реванш с Джошуа пройдет в Великобритании
Директор USYK-17 Promotions: «Увидеть бой Усика и Джошуа в Украине – мечта»
Но из-за финансовых вопросов – несбыточная
19:17
Фото: Matchroom
Директор USYK-17 Promotions Сергей Лапин
объяснил, почему организация реванша обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) – мечта, которая вряд ли станет явью:
Видимо, пока это никому неинтересно. Также нужны серьезные спонсорские вливания, потому что уровень жизни людей в Украине и Великобритании, мягко говоря, отличается. Нерентабельно продавать билеты на бокс по тем же ценам.
При этом гонорары боксерам, промоутерам и другим людям, задействованным в подготовке такого масштабного события, платить необходимо. Это еще одна из многих причин, почему сегодня такой бой проще провести в Лондоне, а не Киеве. Увидеть такой бой в Украине – мечта.
В команде Джошуа считают, что Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) посчитал себя неготовым к бою с украинцем.
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