Промоутер Фьюри назвал дату следующего боя Тайсона
«Для Фьюри нет боя грандиознее, чем с Усиком». Уоррен назвал потенциальное количество PPV поединка за «абсолюта»
Промоутер также порассуждал, сколько платных трансляций могут купить на бой Тайсона и Уайта
06 января 23:04
Фото: Talk SPORT
Co-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен в интервью iFL TV обсудил, какой поединок был бы для «Цыганского короля» более прибыльным:
Я думаю, что потенциальный бой с Уайтом соберет миллион PPV. Может, близко к этой цифре. Я думаю, что это большой бой, но не настолько грандиозный, как бой Тайсона и Усика в данный момент.
Поединок за звание абсолютного чемпиона. Я считаю, он собрал бы огромное количество покупок платных трансляций. Не то, чтобы несколько миллионов, конечно.
Напомним, что Фьюри вернется в ринг 26 марта.
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