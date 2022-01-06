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02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс 97:99 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз 99:82 Окончен
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03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс 111:117 Окончен
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02:00 Баффало Сэйбрс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован

«Для Фьюри нет боя грандиознее, чем с Усиком». Уоррен назвал потенциальное количество PPV поединка за «абсолюта»

Промоутер также порассуждал, сколько платных трансляций могут купить на бой Тайсона и Уайта
Бокс Профессиональный бокс
06 января 23:04
«Для Фьюри нет боя грандиознее, чем с Усиком». Уоррен назвал потенциальное количество PPV поединка за «абсолюта»
Фото: Talk SPORT

Co-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен в интервью iFL TV обсудил, какой поединок был бы для «Цыганского короля» более прибыльным:

Я думаю, что потенциальный бой с Уайтом соберет миллион PPV. Может, близко к этой цифре. Я думаю, что это большой бой, но не настолько грандиозный, как бой Тайсона и Усика в данный момент.

Поединок за звание абсолютного чемпиона. Я считаю, он собрал бы огромное количество покупок платных трансляций. Не то, чтобы несколько миллионов, конечно.

Напомним, что Фьюри вернется в ринг 26 марта.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Тайсон Фьюри Диллиан Уайт Александр Усик

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