Для Фьюри подобрали запасного соперника на случай, если Уайт откажется от боя

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), рассказал talksport.com, что у его подопечного есть запасной вариант на случай, если Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) откажется драться с ним 23 апреля.

Самое главное здесь то, что Уайт подписал контракт, в котором полно обязательств. Кстати, наших тоже, и мы их все выполнили. Уайт только то и делает, что продолжает ходить вокруг да около, появляется с другими вещами, которые не предусмотрены в контракте. Я лишь хочу, чтобы Диллиан Уайт придерживался условий контракт. Ни больше, ни меньше».