Усик: «После поединка с Джошуа мы будем уже говорить о Фьюри»
Для Фьюри подобрали запасного соперника на случай, если Уайт откажется от боя
Фрэнк Уоррен не стал разглашать имя потенциальной замены
13:30
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), рассказал talksport.com, что у его подопечного есть запасной вариант на случай, если Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) откажется драться с ним 23 апреля.
«Правда в этом вопросе заключается в том, что мы ничего не оставили без внимания. Вы думаете, что для события такой магнитуды, после аншлага, мы бы не предусмотрели такой сценарий? Конечно, мы его предусмотрели.
Самое главное здесь то, что Уайт подписал контракт, в котором полно обязательств. Кстати, наших тоже, и мы их все выполнили. Уайт только то и делает, что продолжает ходить вокруг да около, появляется с другими вещами, которые не предусмотрены в контракте. Я лишь хочу, чтобы Диллиан Уайт придерживался условий контракт. Ни больше, ни меньше».
Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.