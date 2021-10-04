Промоутер детально рассказал о гонораре Усика за бой с Джошуа
Для окупаемости боя Усик – Джошуа продажи PPV должны принести 720 миллионов гривен
По самым пессимистическим прогнозам, зрителей было больше
19:27
Усик и Джошуа / Фото: Getty Images
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк
поделился информацией в интервью Youtube каналу BoxOffice, сколько продаж PPV в Великобритании нужно для того, чтобы мегафайт хэвивейта Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) окупился:
Чтобы окупить поединок, в Англии должно было посмотреть бой 800 тысяч человек (720 миллионов гривен). Есть понимание, что цифра выше. Когда мы общались с Хирном, пессимистический прогноз Sky Sports давал около 900 тысяч – 1 миллиона PPV. Хирн рассчитывал на 1 – 1,1 миллиона зрителей на трансляции. Кличко – Джошуа собрал 1 миллион 145 тысяч PPV, так что я рассчитывал на более чем 1,2 миллиона.
Промоутер детально рассказал о гонораре Усика за бой с Джошуа.