«Для всех это был шок». Хижняку непросто смириться с мыслью, что за минуту до конца боя его лишили золота Олимпиады

Александр Хижняк / Фото: ФБУ

Вице-чемпион Олимпиады-2020 Александр Хижняк в интервью на Youtube канале НОК Украины вспомнил об обидном поражение в финале Игр:



Я считаю, что в финале Олимпиады, нельзя так заканчивать поединки. Честно говоря, я довольно быстро восстановился, и хотел продолжать бой. Ошибки есть, и даже в финале, если ее можно так назвать, были допущены оплошности. Я очень хотел победить, я чувствовал, что это финал Олимпийских игр, и, возможно, такого в моей жизни уже не будет. Знал, что в таком поединке нужно все сделать на максимум, чтобы заслужить победу.

Случилось как случилось. Расстроились все, для всех это был шок. Когда я стоял в ринге, тяжело было поверить, что такое возможно, за минуту до золотой медали. В ринге я об этом не думал, что это финал Игр, что я уже почти завоевал золото.