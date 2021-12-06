«Для всех это был шок». Хижняку непросто смириться с мыслью, что за минуту до конца боя его лишили золота Олимпиады
Вице-чемпион Олимпиады-2020 Александр Хижняк
в интервью на Youtube канале НОК Украины вспомнил об обидном поражение в финале Игр:
Выходя на финал Олимпийских игр-2020, я чувствовал себя очень хорошо. Я выигрывал первый и второй, да даже и третий раунд. В третьей 3-минутке я пропустил удар и отправился в нокдаун. Судья же засчитал это за нокаут. Не было ни отсчета, и, как я считаю, взвешенных действий рефери. Когда он отправляет одного боксера в угол, другому отсчитывает.
Я считаю, что в финале Олимпиады, нельзя так заканчивать поединки. Честно говоря, я довольно быстро восстановился, и хотел продолжать бой. Ошибки есть, и даже в финале, если ее можно так назвать, были допущены оплошности. Я очень хотел победить, я чувствовал, что это финал Олимпийских игр, и, возможно, такого в моей жизни уже не будет. Знал, что в таком поединке нужно все сделать на максимум, чтобы заслужить победу.
Случилось как случилось. Расстроились все, для всех это был шок. Когда я стоял в ринге, тяжело было поверить, что такое возможно, за минуту до золотой медали. В ринге я об этом не думал, что это финал Игр, что я уже почти завоевал золото.
Напомним, что Хижняка признали лучшим боксером 2021 года.