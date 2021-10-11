Бивол: «Мне кажется, бой будет складываться так, что Усик будет где-то опережать по ударам Джошуа»
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
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11 октября 23:17
Дмитрий Бивол
30 октября в Лондоне чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (18-0, 11 KO) встретится с британцем Джоном Райдером (29-5, 16 KO).
Бивол провел свой последний бой в мае, выиграв решением судей у Крейга Ричардса.
Райдер в ноябре 2019-го проиграл Каллуму Смиту и затем поднялся в весе и победил Майка Гая и Джозефа Юрко.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 22:30.