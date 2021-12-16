Дмитрий Митрофанов – Берикбай Нурымбетов. Онлайн трансляция

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Дмитрий Митрофанов

18 декабря в Броварах состоится поединок украинского боксера первого среднего веса Дмитрия Митрофанова (11-0-1, 5 KO) и казахстанца Берикбая Нурымбетова (8-4-1, 3 КО)



Митрофанов в июле победил решением судей Рилливана Бабатунде. Нурымбетов в 2021-м году провел пять поединков, из которых три выиграл и два проиграл.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 20:30.