Митрофанов узнал имя следующего соперника
Дмитрий Митрофанов – Берикбай Нурымбетов. Онлайн трансляция
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13:55
Дмитрий Митрофанов
18 декабря в Броварах состоится поединок украинского боксера первого среднего веса Дмитрия Митрофанова
(11-0-1, 5 KO) и казахстанца Берикбая Нурымбетова (8-4-1, 3 КО)
Митрофанов в июле победил решением судей Рилливана Бабатунде. Нурымбетов в 2021-м году провел пять поединков, из которых три выиграл и два проиграл.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 20:30.
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