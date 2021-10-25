Это будет впечатляюще. Хильберто Рамирес добивается поединка с Биволом
«Дни Бетербиева в боксе сочтены, Смит – не мой уровень, и я просто лучше Бивола». Хильберто Рамирес не скромничает
Бывший чемпион мира намерен объединить пояса в полутяжелом дивизионе
11:58
Хильберто Рамирес / Фото - bleacherreport.comЭкс-чемпион мира во втором среднем дивизионе Хильберто Рамирес (42-0, 28 КО) уверен, что без справится со всеми лидерами полутяжелой весовой категории.
Цитирует Рамиреса ringtv.com.
«Это сложная весовая категория с отличными чемпионами. Но я знаю, что я лучший. Моя миссия – покорить этот дивизион. Я никогда не торопил события. Однажды все просто произойдет само собой. По этой причине я подписал контракт с Golden Boy. Я полностью доверяю Оскару Де Ла Хойе, Эрику Гомесу и Роберту Диасу. Я знаю, что это всего лишь вопрос времени».
«Дни Артура Бетербиева в боксе сочтены, Джо Смит – не мой уровень, и я просто лучше Бивола. Вот почему эти парни хранят молчание».
«Мне очень удобно в этом весе, здесь я чувствую себя очень естественно. Я был крайне доволен своим выступлением в бою с Салливаном Баррерой. Уверен, что это результат усердной работы в тренировочном лагере. Я проводил отличные спарринги и тренировки, был очень хорошо готов к Баррере. Я знал, что это жесткий парень с большим опытом».
Ранее Рамирес обсудил потенциальный поединок с россиянином Дмитрием Биволом (18-0, 11 КО), который владеет титулом WBA в полутяжелом дивизионе.
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