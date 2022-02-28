«До перемоги!» Усик с автоматом отправился защищать Киев

Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
21:45
Украинский супертяж Александр Усик (19-0, 13 КО) присоединился к теробороне, об этом стало известно из публикации начальника ГУНП в Киевской области:
«Об’єднані однією метою - захисту нашої Батьківщини! До перемоги!»- подписал фото Андрей Небитов, на котором кроме Усика присутствуют экс-Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, а также бизнесмен Геннадий Буткевич:
Ранее XSPORT.ua сообщал о том, что дзюдоист Георгий Зантарая, боксер Василий Ломаченко и легенда «Динамо» Владимир Бессонов вступили в тероборону.
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