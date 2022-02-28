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«До перемоги!» Усик с автоматом отправился защищать Киев

Фото с украинским боксером опубликовал начальник ГУНП в Киевской области
Бокс Профессиональный бокс
12:47
«До перемоги!» Усик с автоматом отправился защищать Киев
Александр Усик

Украинский супертяж Александр Усик (19-0, 13 КО) присоединился к теробороне, об этом стало известно из публикации начальника ГУНП в Киевской области:

«Об’єднані однією метою - захисту нашої Батьківщини! До перемоги!»
- подписал фото Андрей Небитов, на котором кроме Усика присутствуют экс-Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, а также бизнесмен Геннадий Буткевич:


Ранее XSPORT.ua сообщал о том, что дзюдоист Георгий Зантарая, боксер Василий Ломаченко и легенда «Динамо» Владимир Бессонов вступили в тероборону.

 

 

Источник: XSPORT
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