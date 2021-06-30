До Усика еще далеко. Гассиев показал актуальную форму

Россиянин не дотягивает до супертяжа

Мурат Гассиев / фото - Boxing News

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (27-1, 20 КО) показал в соцсетях свою актуальную форму. Россиянин готовится провести второй бой в супертяжелом весе, но пока не может похвастаться горой мышц.

Первый бой в хэвивейте Гассиев провел против албанца Нури Сефери (41-10, 23 КО), победив досрочно.

Недавно Мурат в большом интервью поделился планами на будущее.