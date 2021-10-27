«Я зае*ался проигрывать!» Джошуа обещает убить Усика в реванше
«Добро пожаловать!» Фьюри будет помогать Джошуа готовиться к Усику
AJ готов принять помощь от чемпиона WBC
12:42
Энтони Джошуа / фото - Matchroom
Экс-двукратный чемпион хэвивейта британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в интервью YouTube каналу iFL TV, заявил, что готов принять помощь от соотечественника Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) при подготовке к реваншу с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Добро пожаловать! Готов даже к спаррингам. Возможно, это будет самый простой способ вынудить его выйти со мной на один ринг. А если по чесноку, то я очень даже буду рад увидеть его здесь и с удовольствием выслушаю все его советы».