«Добро пожаловать в клуб абсолютов». Усик поздравил Канело с победой

Александр Усик / фото - Getty Images

Лидер супертяжелого веса и бывший абсолютный чемпион крузервейта Александр Усик (19-0, 13 КО) поздравил Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) с победой над Калебом Плантом (21-1, 12 КО) и завоеванием последнего титула среднего веса.

В своем Twitter Усик написал:

Congratulations, Welcome to the undisputed club! @Canelo