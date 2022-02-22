Менеджер Ломаченко: «Намечается еще кое-что, если вдруг не срастется с Камбососом»
Договорился о бое с Ломаченко? Камбосос анонсировал большие новости
5 июня австралиец проведет первую защиту титулов
13:50
Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в своем Instagram анонсировал нечто грандиозное:
Большие новости на подходе.
Продолжайте двигаться вперед во чтобы то ни стало.
Напомним, что первую защиту титулов австралиец проведет у себя на родине 5 июня. Вероятным соперником является Василий Ломаченко (16-2, 11 KO), которого WBO назначила обязательным претендентом на титул.
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