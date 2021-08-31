Майки Гарсия: «Движения Пакьяо указали мне на его возраст»
Докатился парень. Matchroom и DAZN не намерены устраивать поединок для Майки Гарсии
Бывший чемпион мира вел переговоры о бое с испанцем Мартином
11:41
Майки Гарсия / Фото - skysportsMatchroom и DAZN отказались от организации проведения вечеря бокса 18 сентября с участием экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Майки Гарсии (40-1, 30 КО), который вел переговоры о поединке против испанца Сандора Мартина (38-2, 13 KO). Об этом в Twitter сообщил журналист Майк Коппинджер.
Отметим, что последнее время ходили слухи и о том, что Майки и экс-чемпион первого полусреднего веса американец Реджис Прогрейс (26-1, 22 KO) ведут переговоры. Также об этом неоднократно заявляли сами боксеры, но, позже, Гарсия решил рассмотреть другие варианты.
Ранее сообщалось, что Гарсия заинтересован в поединке с действующим обладателем титулов в трех дивизионах Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO).
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