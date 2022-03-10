Дом Усика под Киевом подвергся обстрелу

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Дом обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO) в Ворзеле подвергся обстрелу. Об этом сообщила супруга украинского чемпиона Екатерина в Instagram.

Последние сообщения с фотографиями были страшными. Кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой! Если появится информация – пишите мне!

Я верю, что они все живы».