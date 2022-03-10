Анбер: «Усика сейчас не заботит, когда он вернется в ринг – у него война в стране»
Дом Усика под Киевом подвергся обстрелу
Об этом сообщила супруга украинца Екатерина
09 марта 08:20
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Дом обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO) в Ворзеле подвергся обстрелу. Об этом сообщила супруга украинского чемпиона Екатерина в Instagram.
«Ворзель! Если кто откликнется, на моей ул. Леси Украинки, где стоял мой дом, не могу никому дозвониться. Очень переживаю за соседей – там очень много людей было! Сейчас тихо! И я очень переживаю живы ли они.
Последние сообщения с фотографиями были страшными. Кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой! Если появится информация – пишите мне!
Я верю, что они все живы».
Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) выразил слова поддержки Александру Усику.
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