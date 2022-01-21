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Дон Кинг: «Тревор Брайан готов боксировать с Джошуа, Фьюри и Уайлдером»
Американский промоутер – о дальнейших перспективах чемпиона WBA Regular
12:22
Дон Кинг / Фото - boxingsceneИзвестный американский промоутер Дон Кинг с уверенностью заявил, что его клиент, чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжелом дивизионе Тревор Брайан (21–0, 15 KO) готов к поединкам с лидерами хэвивейта.
Цитирует Кинга boxingscene.com.
«У Брайана дух победителя. Он обладает непоколебимой решительностью. Его мечта станет реальностью. Каждый может увидеть, как он заботится о людях и семье. Но это можно сделать, если ты тяжело работаешь и берешь на себя обязательства. Именно этого он по-настоящему хочет. Прямо сейчас он находится в правильном месте и в правильное время. Брайан готов драться с кем угодно. Мы померяемся силами с любым. Мы можем отбоксировать со всеми ними в один вечер. Мы хотим продемонстрировать и наглядно проиллюстрировать, что чемпион – это чемпион».
«Мы хотим Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера. Я организовываю бои, чтобы дать людям то, чего они хотят. У нас тут чемпион. Желание драться с любым показывает публике, что Брайан – это настоящий чемпион».
Напомним, Брайан следующий поединок проведет 29 января на арене Packard Music Hall в Уоррене (штат Огайо, США). Соперником американца станет его соотечественник Джонатан Гидри (17-0-2, 10 KO).
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