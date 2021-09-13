Мощь против интеллекта. Огненный промо-ролик к мегафайту Джошуа – Усик
Дональд Трамп ничего не знает об Усике и Джошуа
Экс-президент США не смог ничего сказать о предстоящем мегафайте «королевского» дивизиона
13 сентября 14:56
Джошуа и Усик / Фото: sportbible.com
Экс-президента США Дональда Трампа во время комментария
поединка Витора Белфорта и Эвандера Холифилда спросили о предстоящем поединке супертяжей Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и Александра Усика (18-0, 13 KO).
Трамп лаконично высказался, показав, что боксеры для него неизвестны. Слова Дональда приводит Talk SPORT:
И как они?
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.