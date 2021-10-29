Арум намерен огранизовать реванш Иноуэ – Донэйр
Донэйр 11 декаюря проведет обязательную защиту титула. Известно имя соперника
Ивент от Premier Boxing Champions состоится в США
29 октября 09:21
Нонито Донэйр / Фото - badlefthook.comЧемпион по версии WBC в легчайшем дивизионе Нонито Донэйр (41-6, 27 КО) проведет поединок против обязательного претендента и соотечественника филиппинца Реймарта Габалло (24-0, 20 КО) 11 декабря в США на ивенте от компании Premier Boxing Champions. Об этом сообщает The Ring.
В случае победы Донэйр будет готов вернуться к обсуждению объединительного поединка против чемпиона WBO Джонариэля Касимеро (31-4-0, 21 KO) или против чемпиона WBA и IBF Наои Иноуэ (21-0-0, 18 KO).
Напомним, в своем последнем поединке, который состоялся в мае этого года, Донэйр брутально в 4-м раунде нокаутировал непобежденного француза Нордина Убаали (17-1-0, 12 KO) и отобрал у него пояс WBC.
Комментарии 0