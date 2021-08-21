Последний бой? Пакьяо возвращается в поединке с очень опасным Угасом
Донэйр дал прогноз на бой Пакьяо и Угаса
Филиппинец высказался о предстоящем поединке своего соотечественника и кубинца
10:00
Фото: boxingscene.com
Чемпион мира в четырех весах и будущий член «Зала славы», филиппинец Нонито Донэйр (41-6, 27 КО) высказался о предстоящем поединке своего соотечественника Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и кубинца Йордениса Угаса (26-4, 12 КО).
Донэйра цитирует портал boxingnews24.com:
«На бумаге все просто - у вас есть статичный парень и есть Мэнни. Но порой вещи не случаются так, как ожидают. Я склоняюсь к тому, что Мэнни победит, он невероятный, но вы не можете сбрасывать Угаса со счетов. Он чемпион.
Да, есть немалая вероятность, что по Угасу попадут. Он жесткий парень, но у Пакьяо есть все шансы на остановку, потому что Угас будет стоять и драться. Однако Мэнни хитер. У него есть куча уловок, помогающих надуть вас с дистанцией».
Мэнни Пакьяо оказался легче Йордениса Угаса накануне поединка.
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