Донэйр дал прогноз на бой Пакьяо и Угаса

Фото: boxingscene.com

Чемпион мира в четырех весах и будущий член «Зала славы», филиппинец Нонито Донэйр (41-6, 27 КО) высказался о предстоящем поединке своего соотечественника Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и кубинца Йордениса Угаса (26-4, 12 КО).

Донэйра цитирует портал boxingnews24.com:

Да, есть немалая вероятность, что по Угасу попадут. Он жесткий парень, но у Пакьяо есть все шансы на остановку, потому что Угас будет стоять и драться. Однако Мэнни хитер. У него есть куча уловок, помогающих надуть вас с дистанцией».