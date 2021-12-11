Донэйр: «Плант заявит о себе в бою с Канело»
Донэйр и Габальо взвесились накануне очного поединка
Ивент состоится в Карсоне
13:55
Донэйр и Габальо / Фото - badlefthookЧемпион мира по версии WBC в легчайшем дивизионе Нонито Донэйр (41-6, 27 КО) и обязательный претендент на титул Рэймарт Габальо (24-0, 20 КО) прошли официальную процедуру взвешивания перед поединком, который состоится в Карсон (штат Калифорния, США) 11 декабря.
Донэйр показал на весах 117,2 фунта (53,2 кг), Габальо – 117 фунтов (53 кг).
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.