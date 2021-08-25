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Донейр и Касимеро возобновили переговоры о бое в декабре

Чемпионы хотят объединить пояса
Бокс Профессиональный бокс
10:37
Донейр и Касимеро возобновили переговоры о бое в декабре
Донейр и Касимеро / фото - Boxing Scene

Чемпионы мира в легчайшей весовой категории Джонриель Касимеро (31-4, 20 КО) и Нонито Донейр (41-6, 27 КО) вновь начали обсуждение объединения поясов. По информации инсайдера Стива Кима, филиппинцы могут подраться в декабре.

Напомним, встреча была назначена на август, однако в последней момент Касимеро отказался сдавать тест на допинг, из-за чего Донейр снялся с боя. Джонриель, в свою очередь, раздельным решением судей победил 40-летнего Гильермо Ригондо (20-2, 13 КО).

Ранее была информация, что Боб Арум готовит для Донейра другой поединок.

Антон Кривенко
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Теги

Нонито Донэйр Нонито Донейр Джонриэль Касимеро

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