Конкурентного боя не вышло. Донэйр в четвертом раунде нокаутировал Габальо
Донэйр намерен объединить титулы в легчайшем дивизионе
Легендарный филиппинец желает осуществить свою мечту
14 декабря 10:21
Нонито Донэйр / Фото - badlefthookЧемпион мира по версии WBC в легчайшем дивизионе Нонито Донэйр (42-6, 28 КО) в комментарии Fight Hub TV рассказал о своих карьерных планах.
«В моем будущем будет один пояс, два, три, четыре. И, конечно же, человек, благодаря которому это произошло – Ричард Шефер. Приоритет – провести объединение титулов в легчайшем весе. Это моя конечная цель в этом дивизионе. Но случаются вещи, которые мы не можем предвидеть. Но это работа Шефера – заниматься этими вещами без меня». м
Напомним, 39-летний Донэйр защитил свой титул 12 декабря, выиграв бой техническим нокаутом в 4-м раунде у Рэймарта Габальо (24-1, 20 KO).
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