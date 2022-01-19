Достойно для трех чемпионских поясов? Усик подсчитал, сколько получил за поединок с Джошуа

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Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) подсчитал, сколько составил его заработок за чемпионский поединок с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Идут затраты: подготовки, проживания, питания. Я оплачиваю своих спарринг-партнеров. К примеру, хороший спарринг-партнер в неделю будет стоить примерно 1,5 тыс. долларов. А он приезжает на 2, на 3, на 5 (недель) – кто сколько. А у меня 10 или 15 недель я тренируюсь. Опять же, переезды – они приезжают, уезжают. Это все делаю я, это все нужно мне.

С Джошуа еще я не знаю конечную свою «стоимость», потому что в декабре должен быть подсчет PPV и конечная сумма того, что я получу. Это еще не подтвержденная на 100 процентов ситуация, но наш поединок посмотрело около миллиона зрителей, и момент какой – считают полностью от этого».

К примеру, 25 фунтов стоит одна трансляция. Миллион купил – это, к примеру, 25 миллионов. Половину забирает провайдер. То есть сразу все дольщики появляются. Потом приходит к спортсмену, к примеру, 10 миллионов. Из этих десяти 20% – мои. Это 2 миллиона. Я заплатил налоги, в Британии это 20% 1 – 400 (тысяч) улетело. И, опять же, ты расплатился со всеми. Куда-то вложил, потому что ты там что-то строишь. Опять же, помог…