Новые промоутеры Шелестюка: «Тарас скоро сможет проявить талант, которым он обладает»
Дождались. Шелестюк анонсировал свой следующий поединок
Украинский полусредневес выступит на боксерском ивенте в Мексике
09:22
Тарас Шелестюк / Фото - FacebookНепобежденный украинский полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) в Instagram сообщил, что свой следующий поединок проведет 16 октября.
«Друзья, рад сообщить, что уже в следующую субботу 16 октября проведу следующий поединок в Канкуне, Мексика. Соперником будет
Рикардо Салас Родригес (16-2, 11 KO). Бой будет транслироваться на ESPN+. Всех благодарю за поддержку».
Последний бой Тарас провел в январе 2020 года, тогда он единогласным решением судей победил аргентинца Луиса Альберто Верона.
Напомним, накануне Шелестюк подписал контракт с промоутерской компанией Probellum.
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