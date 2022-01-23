Дрался с одной рукой. Рассел-младший проиграл чемпионский бой по той же причине, что и Ломаченко Лопесу

Американец заявил, что чемпионы от поединков не отказываются

Фото: SHOWTIME Экс-чемпион WBC в полулегком весе Гари Рассел-младший (31-2, 18 KO) в интервью после поединка с Марком Магсайо (24-0, 16 KO) сообщил о проблемах со здоровьем:

У меня разрыв мышцы на правом плече. Я почти два года не дрался. Это то, что делают чемпионы. Я хотел выйти в ринг. Вне зависимости от повреждения. За две недели до боя я получил травму. Почему я не отказался от боя? Я настоящий чемпионы, и так мы всегда поступаем. Я буду драться вне зависимости от обстоятельств. Я отказываюсь не соревноваться. Отметим, что первое поражение в карьере Расселу нанес Василий Ломаченко (16-2, 11 KO), который впоследствии также с травмой правого плеча проиграл Теофимо Лопесу (16-1, 12 KO) в поединке за звание абсолютного чемпиона. Рассел не прочь провести реванш с украинцем.

Олег Шумейко-младший