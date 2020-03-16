Уайт: «Чисора врет о своем возрасте. Ему уже за сорок»
Дрозд прокомментировал обещание Уайта уничтожить Поветкина
Российский боксер скептически отнесся к словам британца
15 марта 17:20
Григорий Дрозд / фото - boxanalitika.ru
Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд поделился мыслями о предстоящем поединке между Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
В частности Дрозд прокомментировал недавнее заявление Уайта, который пообещал «уничтожить» Поветкина в реванше.
Слова Дрозда приводит официальный сайт телеканала РЕН ТВ:
«Уайт что-то подобное говорил и перед первым поединком. Но мы знаем, как закончился поединок: тяжёлым нокаутом для него. Это всё больше, наверное, для поклонников, для фанатов. Я думаю, Уайт понимает всю серьёзность предстоящего поединка, свои риски и риск проиграть во второй раз».
Диллиан Уайт заявил, что не верит в заражение коронавирусом Александра Поветкина.