Сиренко вспомнил спарринги с Усиком – уже тогда нокаутер понял, что Александр будет покорять «королевский» дивизион
Российский друг Ломаченко и Усика: «Василий и Александр – настоящие патриоты»
Беспутин не понимает, почему топовых боксеров стараются задеть
14:50
Ломаченко и Усик / Фото: LomUs
Экс-чемпион мира Александр Беспутин (15-0, 11 KO) поделился мнением о хейте в Украине по отношению к Василию Ломаченко (16-2, 11 KO) и Александру Усику (19-0, 13 KO):
Слушайте, уродов полно. Меня это сильно поражает: что Ломаченко, что Александр Усик являются настоящими патриотами, пропагандируют настоящие ценности нормального человека. Они говорят правильные вещи. А в итоге в их адрес идет троллинг. Честно, я понять не могу, и тут цензурных слов не найти.
Напомним, что на бой с Ричардом Комми (30-4, 27 KO) Ломаченко взял флаг родного города, а не Украины.
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