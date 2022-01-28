Друг погибшего украинского боксера: «Мы просто шокированы. Последние дни у него было очень тяжелое состояние»
Бизнесмен и близкий друг погибшего украинского боксера Владимира Вирчиса Тимофей Нагорный прокомментировал смерть спортсмена:
«Говорить без слез в этой ситуации очень сложно. Его жена и дочь тоже говорить не могут, это тяжелая потеря. Сейчас занимаемся похоронами и попытаемся выбить место на Байковом кладбище.
Это тяжелая ситуация, но сейчас у многих тяжелые ситуации. Не хочу сильно распространяться, просто хочу сказать, что он великий человек и отличный друг. Мы просто шокированы... Мы вчера с ним разговаривали, он был на том заседании (непонятно, на каком именно – ред.). Последние несколько недель у него было очень тяжелое состояние.
Хочу вам сказать, что ушел великий человек. Версий и предположений у нас может быть очень много. Да, он болел, да, ему было тяжело... Коронавирус ходит по стране и уносит многих людей...
У него было тяжелое физическое состояние. Я его очень просил, чтобы он себя поберег, отлежался».
За несколько дней до смерти Вирчис опубликовал в Facebook пост отчаяния.
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