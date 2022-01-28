Друг погибшего украинского боксера: «Мы просто шокированы. Последние дни у него было очень тяжелое состояние»

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Бизнесмен и близкий друг погибшего украинского боксера Владимира Вирчиса Тимофей Нагорный прокомментировал смерть спортсмена:

Это тяжелая ситуация, но сейчас у многих тяжелые ситуации. Не хочу сильно распространяться, просто хочу сказать, что он великий человек и отличный друг. Мы просто шокированы... Мы вчера с ним разговаривали, он был на том заседании (непонятно, на каком именно – ред.). Последние несколько недель у него было очень тяжелое состояние.

Хочу вам сказать, что ушел великий человек. Версий и предположений у нас может быть очень много. Да, он болел, да, ему было тяжело... Коронавирус ходит по стране и уносит многих людей...

У него было тяжелое физическое состояние. Я его очень просил, чтобы он себя поберег, отлежался».