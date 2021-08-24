Беспутин - о победе Ломаченко над Накатани: «Вася показал, что он находится на самом высоком уровне в легком весе»
Друг Усика и Ломаченко свой следующий поединок проведет в России. Есть дата боя
Бывший чемпион мира вернется на ринг в противостоянии с малоизвестным мексиканцем
08:39
Александр Беспутин / Фото - eurosportЭкс-чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем дивизионе Александр Беспутин (13-0, 9 КО) 11 сентября в Красноярске проведет поединок против 27-летнего мексиканского боксера Маурисио Пинтора (24-3-1).
Бой станет главным событием ивента, который пройдет во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Всего в программе вечера запланировано проведение 11 поединков.
30-летний россиянин завоевал чемпионский пояс WBA в ноябре 2019 года в Монкао, победив решением судей своего соотечественника Раджаба Бутаева, но из-за положительной допинг-пробы результат боя был аннулирован, а Беспутин лишен титула и отбыл дисквалификацию.
Напомним, Беспутин вернулся на ринг в марте этого года в России, нокаутировав украинца Виктора Плотникова.
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