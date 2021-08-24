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Друг Усика и Ломаченко свой следующий поединок проведет в России. Есть дата боя

Бывший чемпион мира вернется на ринг в противостоянии с малоизвестным мексиканцем
Бокс Профессиональный бокс
08:39
Друг Усика и Ломаченко свой следующий поединок проведет в России. Есть дата боя
Александр Беспутин / Фото - eurosport
Экс-чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем дивизионе Александр Беспутин (13-0, 9 КО) 11 сентября в Красноярске проведет поединок против 27-летнего мексиканского боксера Маурисио Пинтора (24-3-1). 

Бой станет главным событием ивента, который пройдет во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Всего в программе вечера запланировано проведение 11 поединков.

30-летний россиянин завоевал чемпионский пояс WBA в ноябре 2019 года в Монкао, победив решением судей своего соотечественника Раджаба Бутаева, но из-за положительной допинг-пробы результат боя был аннулирован, а Беспутин лишен титула и отбыл дисквалификацию. 

Напомним, Беспутин вернулся на ринг в марте этого года в России, нокаутировав украинца Виктора Плотникова.
Владимир Кириченко
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Александр Беспутин

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