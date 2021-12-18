Уберите детей от экранов. Фото ужаснейшего рассечения Бетербиева в бою с Брауном
«Думаю, я потерял литр крови». Бетербиев обвинил Брауна в умышленном нанесении травмы
Чемпион WBC и IBF раскритиковал своего визави
12:59
Артур Бетербиев / Фото - skysports.comЧемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) рассказал о рассечении, которое получил в поединке с Маркусом Брауном (24-2, 16 КО).
«Это был удар головой, и Браун делал это не один раз. Когда Маркус посек меня, он продолжал выставлять голову. Очень сложно продолжать бой после такого рассечения. Я не видел левым глазом. Из-за этого было тяжело драться с левшой, ведь я не видел его передней руки. Думаю, я потерял литр крови».
«Мне не нравится, когда бойцы делают такие вещи. Это запрещено, это уже не спорт. Это было грязно. Браун - хороший левша, он мог что-то показать, но не это же. Маркус сделал это умышленно».
«Я хочу всем сказать большое спасибо. Благодарю Top Rank, мою команду. Для меня этот бой был домашним. Я очень рад, что выступил в Монреале, потому что прожил здесь почти девять лет. Это было хорошо, но я надеюсь, что мои лучшие поединки ждут меня впереди».
Фото ужаснейшего рассечения Бетербиева в бою с Брауном.
Напомним, россиянин нокаутировал своего оппонента в 9-м раунде.