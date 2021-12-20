Дядя Фьюри: «Джошуа хотел попасть в ту же ловушку, что и Кличко»

Энтони Джошуа и Владимир Кличко / Фото: bt.com

Дядя и бывший тренер Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Питер Фьюри поделился мнением о том, чем были поиски тренера в США для Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) накануне реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Джошуа может переосмыслить свою работу и в итоге получить лучшего тренера в мире, но в конце концов будет иметь значение то, что у тебя в ДНК. Когда в ринге такой же хороший боец, как и ты, то все решит то, у кого больше яйца, извините за мой французский. Это бой. Так что ему нужно быть осторожным в том, чтобы не быть слишком большим перфекционистом. По сути, говоря моим языком, – выходи в ринг, по*** на все, и дерись. Проведи бой и возвращайся. Забудь об очках. Лучше, имея шанс на победу, проиграть нокаутом, чем проиграть по очкам. С таким отношением он проведет бой хорошо.