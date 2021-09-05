Дядя Фьюри: «Нет легких способов победить такого бойца, как Усик»

Известный британский тренер – о предстоящем мегафайте

Питер Фьюри / фото - Top Rank

Известный тренер и дядя чемпиона мира по версии WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Питер Фьюри дал свой прогноз на бой обладателя титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) против Александра Усика (18-0, 13 KO). Цитирует специалиста портал BoxingUK.

«Усик хорош на дистанции, но он также отлично двигается и отходит назад. Будучи более крупным парнем, ты не можешь просто стоять без дела. Тебе нужно очень активно работать джебом, не так ли? Необходимо нащупать дистанцию с помощью джеба и попытаться доносить удары. Усик очень хорошо передвигается по рингу. Нет легких способов побить такого бойца, как он. Нет такого плана на бой или генерального плана. В конечном итоге все сводится к тому, у кого окажется больше мужества. Но если Джошуа поймает его… Мы знаем, какой мощью обладает Энтони, так что это может стать поворотным фактором в этом бою».

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.

Билеты на поединок были распроданы за сутки, а Хирн жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.

Напомним, Артур Бетербиев также высказался о поединке Джошуа – Усик.