Дядя Фьюри: «То, что работало у Тайсона против Уайлдера, не сработает в бою с Усиком»

Британский тренер поделился своим мнением об украинце

Александр Усик / Фото: Facebook Усика

Дядя и бывший тренер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) заявил в интервью Youtube каналу Pro Boxing Fans, что не видит смысла предсказывать победителя возможного боя «Цыганского короля» и обладателя титулов WBA/WBO/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) по предыдущим поединкам супертяжей:



Усик однозначно не Деонтей Уайлдер. Александр – расслабленный человек. Все, о чем я говорю, у украинца в избытке. Он не будет излучать нервную энергию, зажиматься и вкладываться в удары. Это другая игра, другой боец. Усик находится там, где ему самое место. Это совсем другой супертяж. Уайлдер обладает самой большой мощью среди супертяжеловесов, он может жестко тебя ударить. Но, по правде говоря, это все, чем он обладает. То, что работало против Уайлдера, не сработает против Усика. Но и то, что Александр сделал с Джошуа, не будет работать против Тайсона, не так ли? Понимаете, что я пытаюсь донести? Это все разные истории.

Также Питер объяснил, почему Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) работал пассивно в бою с Усиком.