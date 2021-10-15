Дядя Фьюри: «Усик очень сильно меня впечатлил»

Британский тренер объяснил, почему Джошуа осторожничал в бою с Александром

Питер Фьюри / фото - Top Rank

Питер Фьюри, известный британский тренер и дядя чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 21 КО), в интервью YouTube-каналу BoxingSocial в очередной раз высказался о поединке Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) и Александра Усика (19-0, 13 КО), объяснив, почему AJ так сильно осторожничал с украинцем в бою.

«Усик очень сильно меня впечатлил. Все говорят о том, чего не сделал Джошуа, что ему следовало активнее пользоваться габаритами. Послушайте, Энди Руис уложил Джошуа. Может ли Энтони пойти на такого бойца, как Усик? Александр весит 102 килограмма, а его рост – 190 сантиметров. Он левша, который может ударить, тем более если ты сам идешь под его удары. Джошуа не мог бежать вперед таким образом. Если бы он это сделал, то, возможно, не услышал бы финального гонга. В конечном итоге к такому крайне мастеровитому парню, который точно наносит удары, нужно относится очень уважительно. Усик – очень-очень хороший боец, достойный чемпион мира, и Джошуа нужно много чего сделать в реванше».

Напомним, Хьюи Фьюри также высказался об этом поединке.