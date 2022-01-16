Дюбуа дал совет Джошуа, как победить Усика

Даниэль Дюбуа / фото - Getty Images

Британец Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО) в интервью порталу BoxingNews24 поделился своими ожиданиями от предстоящего реванша соотечественника Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО).

В реванше Энтони должен стать старым Джошуа, который прессингует и разрушает своего соперника. Посмотрим. Должно быть интересно. Для меня Энтони не тот парень, за выступлениями которого я люблю наблюдать, потому что мне нравится видеть войну в ринге. Но Джошуа может действовать по-другому и он знает, что ему нужно для победы. Удачи ему».