Дюбуа: «Если устрою большое шоу, то меня может вызвать на бой ютубер»
Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (16-1, 15 КО) поделился с boxingscene.com ожиданиями от поединка с американцем Джо Кусумано (19-3, 17 КО).
«Я всегда мечтал драться в Америке. Я получу опыт, многие будут следить за моим выступлением. Если я буду делать то, что умею лучше всего, фанаты вернутся домой счастливые и запомнят мое имя.
Ожидаю, что это будет другой тип молодых зрителей, которых привлекают звезды YouTube. Мы могли бы кое-чему научиться у них, когда дело доходит до привлечения подписчиков. Чем больше людей будут смотреть бокс, тем лучше.
Я сосредоточен на том, чтобы приблизиться к поединку за титул чемпиона мира, но я не буду относиться к этому бою легкомысленно, мне важно произвести впечатление перед новой аудиторией и телевидением.
Я видел большие бои на Showtime на протяжении многих лет, теперь настала моя очередь.
Если устрою большое шоу, то меня может вызвать на бой ютубер».
Дюбуа и Кусумано проведут бой 29 августа в Кливленде.
Даниэль Дюбуа высказался о своем дебютном поединке в США.