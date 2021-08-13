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Дюбуа: «Если устрою большое шоу, то меня может вызвать на бой ютубер»

Британец поделился ожиданиями от поединка с Кусумано
Бокс Профессиональный бокс
19:55
Дюбуа: «Если устрою большое шоу, то меня может вызвать на бой ютубер»
Даниэль Дюбуа / фото - boxingscene.com

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (16-1, 15 КО) поделился с boxingscene.com ожиданиями от поединка с американцем Джо Кусумано (19-3, 17 КО).

«Я всегда мечтал драться в Америке. Я получу опыт, многие будут следить за моим выступлением. Если я буду делать то, что умею лучше всего, фанаты вернутся домой счастливые и запомнят мое имя.

Ожидаю, что это будет другой тип молодых зрителей, которых привлекают звезды YouTube. Мы могли бы кое-чему научиться у них, когда дело доходит до привлечения подписчиков. Чем больше людей будут смотреть бокс, тем лучше.

Я сосредоточен на том, чтобы приблизиться к поединку за титул чемпиона мира, но я не буду относиться к этому бою легкомысленно, мне важно произвести впечатление перед новой аудиторией и телевидением.

Я видел большие бои на Showtime на протяжении многих лет, теперь настала моя очередь.

Если устрою большое шоу, то меня может вызвать на бой ютубер».

Дюбуа и Кусумано проведут бой 29 августа в Кливленде.

Даниэль Дюбуа высказался о своем дебютном поединке в США.

Рене Тер Велде
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Даниель Дюбуа

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