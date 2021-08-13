Дюбуа: «Если устрою большое шоу, то меня может вызвать на бой ютубер»

Даниэль Дюбуа / фото - boxingscene.com

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (16-1, 15 КО) поделился с boxingscene.com ожиданиями от поединка с американцем Джо Кусумано (19-3, 17 КО).

Ожидаю, что это будет другой тип молодых зрителей, которых привлекают звезды YouTube. Мы могли бы кое-чему научиться у них, когда дело доходит до привлечения подписчиков. Чем больше людей будут смотреть бокс, тем лучше.

Я сосредоточен на том, чтобы приблизиться к поединку за титул чемпиона мира, но я не буду относиться к этому бою легкомысленно, мне важно произвести впечатление перед новой аудиторией и телевидением.

Я видел большие бои на Showtime на протяжении многих лет, теперь настала моя очередь.

Если устрою большое шоу, то меня может вызвать на бой ютубер».