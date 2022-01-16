Дюбуа хочет провести реванш с Джойсом

Даниэль Дюбуа / фото - boxingscene.com

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО) признался, что после победы в поединке с американцем Тревором Брайаном (21-0, 15 КО), хочет провести реванш с соотечественником Джо Джойсом (13-0, 12 КО).

Дюбуа цитирует ресурс boxingnews24.com:

Для меня поражение от Джойса всегда будет в глубине души. Пока это возможно, я хочу сразиться с ним еще раз. Вероятно, в следующий раз мы поборемся за пояс, к примеру, за титул чемпиона мира, но определенно, мы должны встретиться еще раз.

Мне нужны большие бои, и я должен побеждать. Я взволнован своим будущим. Это мое время».