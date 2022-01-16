Дюбуа: «Я хочу бой с Тревором Брайаном и хочу его титул»
Дюбуа хочет провести реванш с Джойсом
Британец после победы над Тревором Брайаном готов разделить ринг с соотечественником
09:50
Даниэль Дюбуа / фото - boxingscene.com
Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО) признался, что после победы в поединке с американцем Тревором Брайаном (21-0, 15 КО), хочет провести реванш с соотечественником Джо Джойсом (13-0, 12 КО).
Дюбуа цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Реванш с Джойсом, это следующий шаг для меня. Я на 100% готов к этому поединку. Конечно, еще нужно победить Брайана, но после этого я пойду за Джо.
Для меня поражение от Джойса всегда будет в глубине души. Пока это возможно, я хочу сразиться с ним еще раз. Вероятно, в следующий раз мы поборемся за пояс, к примеру, за титул чемпиона мира, но определенно, мы должны встретиться еще раз.
Мне нужны большие бои, и я должен побеждать. Я взволнован своим будущим. Это мое время».
Даниэль Дюбуа назвал главную цель в новом году.