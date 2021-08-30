Дюбуа успешно дебютировал в США
Дюбуа: «Хочу бороться за титул чемпиона мира»
Британец готов выходить с лучшими боксерами хэвивейта
13:25
Даниэль Дюбуа / Фото - thesun.co.ukБританский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО) прокомментировал победу над американцем Джо Кусумано (19-4, 17 КО) на вечер бокса от Showtime в Кливленде, штат Огайо США.
Цитирует BoxingScene.
«У меня было отличное выступление, и у меня был лучший тренировочный сбор за всю историю. Я хочу бороться за титул чемпиона мира. Хочу сражаться с лучшими. Это скоро произойдет. Кто следующий?».
Напомним, Дюбуа нокаутировал своего соперника в первом раунде.