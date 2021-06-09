Дюбуа намерен снова подраться с Джойсом: «Я хочу вернуть то, что у меня забрали»

Даниэль Дюбуа / Фото: usatoday.com

Временный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (16-1, 15 КО) уверен, что в реванше отплатит Джо Джойсу (12-0, 11 КО) за свое единственное поражение в карьере, сообщает Sky Sports.



Безусловно, я хочу взять реванш у Джойса, и это входит в часть моего возвращение. Я должен исправить ошибки, избавиться от промахов и ошибок. Надеюсь, мы снова выясним отношения с Джо.

Знаю, что если стану регулярным чемпионом, то смогу претендовать на статус обязательного претендента на бой с Энтони Джошуа. Но я должен быть рациональным и сначала мне нужно пройти любого противника. Я хочу вернуть то, что у меня забрали – мои титулы и пояса».