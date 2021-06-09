Челюсть покинула чат. Дюбуа жестким ударом вырубил Дину в бою за пояс WBA
Дюбуа намерен снова подраться с Джойсом: «Я хочу вернуть то, что у меня забрали»
Даниэль уверен, что в реванше побьет соотечественника
16:06
Даниэль Дюбуа / Фото: usatoday.com
Временный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (16-1, 15 КО) уверен, что в реванше отплатит Джо Джойсу (12-0, 11 КО) за свое единственное поражение в карьере, сообщает Sky Sports.
«Не буду много намекать, но я знаю, что точно мог победить Джойса, если бы внес определенные изменения и сделал всё немного по-другому. Я знаю, что набравшись опыта, и полностью используя свой арсенал, делая всё правильно, я точно могу его побить.
Безусловно, я хочу взять реванш у Джойса, и это входит в часть моего возвращение. Я должен исправить ошибки, избавиться от промахов и ошибок. Надеюсь, мы снова выясним отношения с Джо.
Знаю, что если стану регулярным чемпионом, то смогу претендовать на статус обязательного претендента на бой с Энтони Джошуа. Но я должен быть рациональным и сначала мне нужно пройти любого противника. Я хочу вернуть то, что у меня забрали – мои титулы и пояса».
Напомним, ранее сообщалось, что Джойс может подраться с Тревором Брайаном.
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