Дюбуа назвал фаворита боя Джошуа – Усик

Британский супертяжеловес поделился мнением о грядущем поединке между украинцем и AJ



Даниэль Дюбуа / фото - talksport.com

Временный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (16-1, 15 КО) в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans поделился мнением о грядущем поединке обладателя титулов WBA Super, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) против обязательного претендента на пояс WBO Александра Усика (18-0, 13 KO).

Британский боксер заявил, что считает своего соотечественника фаворитом, но предсказывает, что его поединок с Усиком получится интересным.

«Я отдаю предпочтение Джошуа. Думаю, это будет хороший бой. Они оба - бойцы топового уровня. Нельзя просто сказать: «Ой, да Джошуа победит». В любом случае этот будет отличный поединок, они оба - элитные боксеры».

Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) заявил, что Александру Усику не стоит рассчитывать на победу судейским решением в предстоящем бою с Энтони Джошуа.