Дюбуа: «Теперь я снова готов драться с лидерами супертяжелого веса»

Даниэль Дюбуа и его соперник / Фото: ringtv.com

Перспективный британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (16-1, 15 КО) высказался о своем дебютном поединке в США, где ему будет противостоять местный середняк Джо Кусумано (19-3, 17 КО). Слова британца приводит портал ringtv.com.



Я внес некоторые изменения в свою команду и теперь снова готов драться с лидерами супертяжелого веса. Я много тренируюсь и буду готов на 100% в день боя. Я сделаю свою работу.

Надеюсь, что мой соперник буде в лучшей форме в день боя и проявит свои лучшие качества. Победитель нашего боя получит все, а имя Даниэля Дюбуа взорвет Америку».