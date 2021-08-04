Тренер Дюбуа объяснил, что нужно сделать Джошуа для победы над Усиком
Дюбуа: «Теперь я снова готов драться с лидерами супертяжелого веса»
Даниэль идет на американский боксерский рынок
4 августа 07:57
Даниэль Дюбуа и его соперник / Фото: ringtv.com
Перспективный британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (16-1, 15 КО) высказался о своем дебютном поединке в США, где ему будет противостоять местный середняк Джо Кусумано (19-3, 17 КО). Слова британца приводит портал ringtv.com.
«Я ждал шанса приехать в США и провести здесь поединок. Теперь я здесь и не могу дождаться своего поединка. В этом бою я намерен заявить о себе, победив уверенно своего соперника, а дальше посмотрим, что будет. Это определенно шанс, воспользовавшись которым, я покажу американцам выступление будущего чемпиона мира.
Я внес некоторые изменения в свою команду и теперь снова готов драться с лидерами супертяжелого веса. Я много тренируюсь и буду готов на 100% в день боя. Я сделаю свою работу.
Надеюсь, что мой соперник буде в лучшей форме в день боя и проявит свои лучшие качества. Победитель нашего боя получит все, а имя Даниэля Дюбуа взорвет Америку».
Напомним, ранее Дюбуа и Кусумано проведут бой 29 августа в Кливленде.
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