Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Дюбуа: «Усик – качественный боец. Его бой с Джошуа будет отличный поединком для бокса»
Даниэль высказался о титульном поединке супертяжей
14:45
Джошуа и Усик / Фoто: Sky Sports
Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (15-1, 14 KO) в интервью Youtube каналу iFL.TV поделился мнением о грядущем поединке Александра Усика (18-0, 13 KO) с обладателем титулов WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):
Джошуа против Усика – хороший бой. Усик – качественный боец, и он знает, как боксировать. Он золотой призер Олимпиады. Они оба – победители Олимпийских игр. Это будет отличный поединок для бокса.
Промоутер украинца Александр Красюк уведомил о текущей ситуации переговоров с британцем.
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