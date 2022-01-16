Дюбуа: «У Уайта точно будет хотя бы шанс панчера в бою с Фьюри»
Дюбуа: «Усику будет тяжело побить Фьюри»
Британец прокомментировал потенциальный поединок
20:55
Даниель Дюбуа / фото - boxingscene.com
Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО) высказался касательно потенциального противостояния между соотечественником Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО).
Дюбуа цитирует портал boxingnews24.com:
«Тайсон Фьюри. Он с лихвой проявил себя. Вы можете сказать, что Усик был счастливчиком в бою против Джошуа или что угодно, но я думаю, Тайсона будет тяжело побить».
Даниэль Дюбуа прокомментировал потенциальный поединок между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом (28-2-0, 19 KO).