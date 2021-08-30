Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа успешно дебютировал в США
Британец нокаутировал Кусумано в первом раунде
08:50
Даниэль Дюбуа / фото - boxingscene.com
Завершился поединок андеркарда боксерского вечера от Showtime в Кливленде, штат Огайо США.
23-летний британский боец супертяжелого веса Даниэль Дюбуа (16-1-0, 15 KO) дебютировал на заокеанском ринге и встретился с 33-летним американцем Джо Кусумано (19-3-0, 17 KO).
Конкурентного противостояния, как и ожидалось, не получилось.
Дюбуа преспокойно сокращал дистанцию и валил соперника правым через руку, который срабатывал безотказно. Кусумано трижды упал, прежде чем рефери наконец принял решение все прекратить.
Даниэль Дюбуа назвал фаворита боя Джошуа – Усик.