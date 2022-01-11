Дюбуа: «Я хочу бой с Тревором Брайаном и хочу его титул»
Британский проспект супертяжелого веса Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО) поставил себе четкую цель в новом году – завоевать титул чемпиона мира WBA Regular, который на данный момент принадлежит американцу Тревору Брайану (21-0, 15 КО).
«С новым годом на горизонте появляются новые перспективы, так что я весьма взволнован. Прошлый год был хорошим, такой себе старт для нового разбега. Теперь я рассчитываю на большее, и бой с (Тревором) Брайаном – то что нужно. Я хочу этот бой и хочу его титул.
Мне определенно нравится такой вариант. Еще в прошлом году, когда об этом впервые зашла речь, я был готов без промедления выйти в ринг. В этом году это точно должно случиться, неважно где, в Англии или США, я хочу заполучить титул и вернуться с ним домой. Для меня это шаг в правильном направлении.
Я ознакомился с ним, и он не произвел на меня впечатления. Не самое, мягко говоря, яркое зрелище для просмотра. Вижу в нем только преграду на пути и не более. Разумеется, предвижу только свою победу и более чем могу его нокаутировать».
Даниэль Дюбуа поразмышлял о противостоянии Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).