Дюбуа: «Я хочу бой с Тревором Брайаном и хочу его титул»

Даниэль Дюбуа / фото - Getty Images

Британский проспект супертяжелого веса Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО) поставил себе четкую цель в новом году – завоевать титул чемпиона мира WBA Regular, который на данный момент принадлежит американцу Тревору Брайану (21-0, 15 КО).

Мне определенно нравится такой вариант. Еще в прошлом году, когда об этом впервые зашла речь, я был готов без промедления выйти в ринг. В этом году это точно должно случиться, неважно где, в Англии или США, я хочу заполучить титул и вернуться с ним домой. Для меня это шаг в правильном направлении.

Я ознакомился с ним, и он не произвел на меня впечатления. Не самое, мягко говоря, яркое зрелище для просмотра. Вижу в нем только преграду на пути и не более. Разумеется, предвижу только свою победу и более чем могу его нокаутировать».