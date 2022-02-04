Дюбуа: «Может ли Джошуа победить Усика в реванше? Да, однозначно»
Дюбуа: «Я отдаю предпочтение Фьюри, но у Уайта есть шансы»
Британец высказался о предстоящем поединке соотечественников
10:50
Даниэль Дюбуа / фото - boxingscene.com
Перспективный британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО) в интервью Pro Boxing Fans высказал свое мнение о предстоящем поединке между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и обязательным претендентом на титул Диллианом Уайтом (28-2-0, 19 KO).
«Это хороший бой. Надеюсь, что он состоится. Этот поединок должен получиться хорошим. У них хорошие гонорары, они заработают много денег, так что пусть дерутся.
Я спарринговал с Фьюри перед своим переходом в профи. С Диллианом я тоже спарринговал, поэтому посмотрим, как они будут выглядеть в сравнении. Я отдаю предпочтение Фьюри, но у Уайта есть шансы. У него есть шанс панчера, и такое может случиться в супертяжелом весе».
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