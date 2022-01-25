Дюопа узнал имя следующего соперника

Охотники на гигантских лобстеров
29 января 14:00
Известный 40-летний французский супертяжеловес Жоан Дюопа (39-6, 26 КО) проведет поединок против 33-летнего казахстанца Жана Кособуцкого (17-0, 16 КО).
Бой состоится 19 февраля в Гамбурге.
На кону поединка, кроме гонораров, будет вакантный титул WBC International.
В ноябре 2021-го Кособуцкий завоевал вакантный титул WBC International Silver, выиграв у доминиканца Алексиса Гарсию.
Дюопа известен по боям с Александром Поветкиным, Робертом Хелениусом и Джарреллом Миллером. В 2016 году он проиграл чемпиону WBC Деонтею Уайлдеру.
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