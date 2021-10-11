Экс-тренер Владимир Кличко: «Какой Уайлдер нахрен воин? Обосрался и проиграл позорно»
Джаррелл Миллер: «Уайлдеру снова надрали задницу»
Американский супертяжеловес – о трилогии в хэвивейте
11 октября 13:00
Джаррелл Миллер / Фото - mirror.co.ukАмериканский супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) в своем Instagram высказался относительно победы обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) над экс-чемпионом мира американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).
«Уайлдеру снова надрали задницу. Америка, подержи мой кофе. Последняя надежда Америки. Осталось четыре месяца».
Фьюри победил Уайлдера нокаутом в 11-м раунде.
Напомним, накануне Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде.