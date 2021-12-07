Джермалл Чарло хочет провести поединок с Канело на Рождество

Американец не рассматривает вариант встречи с Бенавидесом

Джермалл Чарло / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (32-0, 22 KO) сообщил, что хотел провести поединок против абсолютного чемпиона второго среднего дивизиона мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) на Рождество, но получил отказ.

Цитирует Чарло ресурс boxingnews24.com:

«Я хотел подарить вам всем бой с Канело на Рождество, но ничего не получилось. Поэтому перестаньте меня спрашивать об этом. Он просто не хочет поединка со мной».

Американец также объяснил, почему его не интересует поединок против своего соотечественника Давида Бенавидеса (25-0, 22 KO).

«У него нет пояса. Пусть свяжется со мной, когда станет чемпионом. Сначала он должен выиграть титул, а после этого погорим».

Давид Бенавидес после досрочной победы в последнем поединке вновь вспомнил о чемпионах, которые избегают боя с ним.