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Джермалл Чарло: «Мы не знаем, как покажет себя Канело в бою с Плантом»
Американец прокомментировал бой за звание «абсолюта» во втором среднем весе
20:25
Джермалл Чарло / фото - boxingscene.com
Обладатель титула WBC в среднем весе (до 72.6 кг) Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) поделился своим мнением о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76.2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и соотечественником Калебом Плантом (21-0, 12 КО).
Чарло цитиреут ресурс boxingnews24.com:
«Нас ждет настоящий бой, поэтому будет интересно. Мы все знаем, что Канело испытывает проблемы от сочетания джеба и хороших ног. И мы, на самом деле, не знаем, как он покажет себя на этот раз.
Да, он пойдет за нокаутом, однако Плант довольно неплохо умеет двигать головой и двигаться в сторону. Не скажу, что он будет бегать, однако он будет много двигаться и будет делать это до тех пор, пока его не поймают на удар».
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