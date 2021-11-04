Джермалл Чарло: «Мы не знаем, как покажет себя Канело в бою с Плантом»

Джермалл Чарло / фото - boxingscene.com

Обладатель титула WBC в среднем весе (до 72.6 кг) Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) поделился своим мнением о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76.2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и соотечественником Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

Чарло цитиреут ресурс boxingnews24.com:

Да, он пойдет за нокаутом, однако Плант довольно неплохо умеет двигать головой и двигаться в сторону. Не скажу, что он будет бегать, однако он будет много двигаться и будет делать это до тех пор, пока его не поймают на удар».